Speciale energia: Ucraina, media russi, Grossi (Aiea) arrivato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) è arrivato al territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Questa è la seconda visita di Grossi alla centrale nucleare. Come aveva riferito dall'ufficio stampa dell'agenzia in precedenza, Grossi si è recato a Zaporizhzhia "per valutare personalmente la grave situazione della sicurezza nucleare presso lo stabilimento e ribadire l'urgente necessità di proteggerla durante il conflitto militare in corso nel Paese". (Rum)