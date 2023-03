Veneto: giunta approva aggiornamento annuale prezzario opere pubbliche per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Veneto ha approvato l'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche per l'anno 2023. Con questo nuovo aggiornamento, come fatto sapere in una nota, tra i principali aggiornamenti effettuati sono da annoverare "l'introduzione di oltre 4.000 nuove analisi di prezzi delle lavorazioni che ora sono tutte completate, e l'inserimento delle 634 voci di prezzi del Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto relativi alle opere marittime e lagunari, recepite così nel prezzario regionale". "Il Veneto diventa la prima Regione in Italia a mettere a disposizione dei professionisti e degli operatori del settore edile un prezzario completo delle analisi prezzi di tutte le lavorazioni, e che per questo motivo può consentire un certo grado di flessibilità nella progettazione", ha spiegato la vicepresidente e assessore ai Lavori Pubblici, Elisa De Berti. "È prevista, infatti, la possibilità di variare il prezzo del più o meno 20 per cento . Questo eccezionale risultato, frutto di una enorme mole di lavoro che ha coinvolto la Regione, consente agli operatori del settore di essere dotati di un valido riferimento sicuro ed affidabile per il settore delle costruzioni, in un contesto di forti variazioni dei prezzi dovuti all'attuale congiuntura politica ed economica. "L'aggiornamento – ha concluso la vicepresidente - è frutto della collaborazione con i portatori di interesse, con le associazioni di categoria che ringrazio perché hanno contribuito al processo di revisione delle analisi dei prezzi, attraverso un percorso di proficuo rapporto di concertazione e dialogo con la Regione Veneto". (Rev)