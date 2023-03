Tunisia-Arabia Saudita: colloquio tra ministri Commercio, Riad disposta ad aumentare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è disposta ad aumentare i propri investimenti in Tunisia e a partecipare in progetti congiunti. È quanto emerso da un incontro in videoconferenza tenuto dalla ministra del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni della Tunisia, Kalthoum ben Rajab, con l'omologo saudita, Majed al Qasabi, a cui hanno preso parte anche gli ambasciatori accreditati a Tunisi e Riad e dirigenti dei ministeri del Commercio dei due Paesi. Secondo quanto riferito dal ministero del Commercio tunisino sulla propria pagina Facebook, le parti hanno discusso delle relazioni tra il Regno saudita e il Paese nordafricano, così come dell’interscambio commerciale e delle prospettive per incrementarlo ulteriormente. (segue) (Res)