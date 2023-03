Tunisia-Arabia Saudita: colloquio tra ministri Commercio, Riad disposta ad aumentare investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra tunisina ha definito l’incontro "un'importante occasione per discutere delle modalità per sviluppare le relazioni bilaterali tra la Tunisia e il Regno dell'Arabia Saudita e aumentare i livelli di interscambio commerciale", sottolineando la necessità di elaborare piani chiari e pratici e di realizzarli secondo un calendario preciso. Da parte sua, il ministro saudita ha sottolineato che Riad è disposta a sviluppare la cooperazione con Tunisi anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro tecnici congiunti così come con il Fondo saudita per lo sviluppo, tra “i partner più importanti della Tunisia nel sostegno allo sviluppo”. Tra le altre questioni discusse vi è stata poi quella relativa all’adeguamento dei prodotti scambiati a specifiche e standard internazionali. (Res)