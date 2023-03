Torino: operazione Bird Man, 11 arresti nella cerchia della mafia Nigeriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone arrestate con l’accusa di associazione per delinquere di tipo mafioso, rapina, lesioni, estorsione e stupefacenti. È il frutto dell’operazione di Polizia denominata ‘Bird Man’ che ha colpito la mafia Nigeriana di Torino. Il gruppo preso dalle Forze dell’ordine è sospettato di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso ‘Eiye’. Le indagini della Polizia partire nel 2019 hanno documentato una struttura di tipo piramidale con al vertice un ‘World Ibaka’ (capo mafioso di fama internazionale che tiene i contatti con l’organismo madre in in Nigeria) e diverse sezioni provinciali e locali chiamate Zone, guidate da un Zone Head. Queste relazioni sono connotate, spiegano le Forze dell’ordine, “da un insieme di regole di comportamento, violenti riti di affiliazione, l’uso di un linguaggio esclusivo tra di loro finalizzato a rafforzare il senso di appartenenza e l’uso di segni distintivi come il simbolo di un uccello, talvolta raffigurato mentre stringe tra gli artigli un teschio umano e il blu, colore abitualmente indossato dai membri. (segue) (Rpi)