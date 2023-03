Torino: operazione Bird Man, 11 arresti nella cerchia della mafia Nigeriana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affiliazioni, si traducevano in un serio e concreto pericolo per la stessa vita degli aspiranti affiliati, che venivano sottoposti ad azioni brutali, all’esito delle quali manifestano l’accettazione del codice comportamentale dell’associazione e la loro fedeltà indiscussa”. Sulla piazza Torinese il gruppo, secondo le indagini, operava in particolare su corso Vigevano e piazza Baldissera, e più genericamente la zona della stazione ferroviaria Dora. Nelle fase esecutiva delle operazioni sono stati impiegati oltre 100 agenti.(Rpi)