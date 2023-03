Pnrr: De Cristofaro (Avs), incapacità e approssimazione ci fanno perdere finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Meloni quando si passa dalla propaganda alle cose concrete va in estrema difficoltà. E il Pnrr ne è la prova. Rischiamo di non spendere una parte dei soldi europei per incapacità e approssimazione. Una cosa grave che rischia di mettere l'intero paese in seria difficoltà. A parole sono bravissimi ma poi quando si tratta di governare iniziano i problemi. Il governo è in ritardo e, come sempre nella narrazione meloniana, la colpa è di quelli che c'erano prima o dell'Europa. Ma la verità è che non si governa con la sola propaganda. L'Italia se non spende tutte le risorse del Recovery avrà sprecato un'occasione. Il ministro Fitto che usa il Pnrr come un giocattolo a suo uso e consumo, invece di mettere le mani avanti sul possibile mancato raggiungimento degli obiettivi da qui al 2026 si dovrebbe dimettere". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.(Rin)