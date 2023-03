Mobilità: La Russa (Aci) a Censi, liberiamo le strade dalle auto, ma servono parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Assessore Censi ha detto 'liberiamo le strade dalle macchine': il principio trova d'accordo noi che ci occupiamo di mobilità, purché vengano date alternative, quindi con la costruzione di parcheggi in struttura sotterranea o fuori terra". Lo ha detto il presidente dell'Automobil Club Milano, Geronimo La Russa, a margine della presentazione, a Milano, del Festival della Mobilità Sostenibile che si terrà a Padova il prossimo 19 e 20 aprile. "Il Piano Aria Clima, che abbiamo ampiamente discusso, in alcuni spazi criticato, prevede che nel centro di Milano debbano essere favoriti i parcheggi fuori terra con le colonnine di ricarica. Ad esempio, ed è questione di ieri e lo ribadisco, non demoliamo il garage delle Nazioni, che è un garage fuori terra con 500 posti auto, piuttosto aiutiamo quel garage a diventare più sostenibile, facciamo le colonnine elettriche - ha sottolineato La Russa - questo va esattamente nella direzione di quanto detto dall'Assessore Censi, che mi trova perfettamente d'accordo nell'avere una città sempre più sostenibile, più moderna e indirizzata verso le nuove tecnologie". "Non siamo in contrapposizione ma con le alternative l'obiettivo è comune: vogliamo tutti vivere in una città sempre meno inquinata, più vivibile con sempre più spazi verdi, più aree per bambini e spazi pedonali, ma con i tempi giusti, non si può fare tutto in una notte". Quindi, con i tempi giusti, ha concluso La Russa, "creando alternative" come "costruire spazi necessari anche alle autovetture, perché aoggi non sono sostituibili. Oggi dell'auto non si può fare a meno, non posso sparire dall'oggi al domani, quindi cerchiamo un'alternativa su dove posizionarle". (Rem)