Spagna-Cina: Sanchez da domani a Pechino per discutere di Ucraina e partenariato commerciale

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, inizierà domani un atteso viaggio di due giorni in Cina su invito del presidente, Xi Jinping. Il leader del Partito socialista spagnolo approfitterà della visita a Pechino per conoscere i dettagli del documento di posizione presentato lo scorso 24 febbraio sul conflitto in Ucraina. La scorsa settimana, Sanchez ha evidenziato che la proposta della Cina ha "punti interessanti", in particolare quelli in cui si fa riferimento all'integrità territoriale e al rifiuto dell'utilizzo delle armi nucleari. Sanchez ha chiarito che, in ogni caso, dovranno essere necessariamente le autorità dell'Ucraina a decidere le condizioni per un cessate il fuoco con Mosca. Sebbene Sanchez partecipi a questo viaggio di due giorni in qualità di rappresentante nazionale, fonti del governo di Madrid consultate dal quotidiano "El Mundo" indicano che che questo incontro, che rientra nel 50mo anniversario dell'inizio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, si svolga tre mesi prima che la Spagna assuma la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. (segue) (Spm)