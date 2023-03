Spagna-Cina: Sanchez da domani a Pechino per discutere di Ucraina e partenariato commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo soggiorno in Cina, Sanchez parteciperà all'inaugurazione del Forum economico di Boao, in cui sono rappresentati 28 Paesi della regione. Vi prenderanno parte anche i suoi omologhi di Costa d'Avorio, Malesia, Singapore e Kazakhstan, oltre al direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. Oltre al presidente, Xi Jinping, Sanchez incontrerà anche il primo ministro, Li Qiang, e il presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale, Zhang Dejiang. La delegazione spagnola terrà anche incontri con i rappresentanti delle 800 aziende nazionali stabilite in Cina e con i direttori delle multinazionali Mitsubishi e AstraZeneca. (segue) (Spm)