Spagna-Cina: Sanchez da domani a Pechino per discutere di Ucraina e partenariato commerciale (3)

- Un tema prioritario della visita di Sanchez sarà cercare di incrementare il turismo cinese verso la Spagna. Il governo di Madrid descrive le visite turistiche dalla Cina come di "alta qualità e con un elevato potere d'acquisto", pur rimarcando che il flusso si è ridotto notevolmente dopo la pandemia del coronavirus. Per rilanciare questo mercato strategico sono previsti incontri specifici con gli operatori turistici. Un altro degli obiettivi del governo Sanchez sarà quello di riequilibrare il deficit commerciale tra i due Paesi. La Cina è, infatti, il principale fornitore della Spagna, mentre il Paese iberico non figura tra i primi dieci partner commerciali di Pechino. Per questa ragione, secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", tra i punti che Sanchez dovrebbe affrontare nei suoi incontri con i leader cinesi c'è la questione della ripresa degli accordi firmati durante la visita di Xi in Spagna nel 2018. (Spm)