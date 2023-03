Milano: Carabinieri denunciano 26 enne per furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, i Carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano, hanno denunciato per furto aggravato un pregiudicato 26enne. I militari, al lavoro nei servizi ad alto impatto disposti dal Governo, anche nella zona circostante lo scalo ferroviario, sono stati avvicinati da un giovane, italiano di 32anni, che stava aspettando in Stazione il 26enne, che avrebbe dovuto restituirgli il portafogli, con documenti e 1.500 euro in contanti, che gli aveva rubato mentre era ospite a casa sua a Milano. I Carabinieri, quindi, hanno identificato e denunciato il ladro, che ha ammesso le proprie responsabilità. I Carabinieri impegnati nell’ambito degli stessi servizi hanno anche sanzionato amministrativamente e contestualmente sottoposto all'ordine di allontanamento dalla Stazione Centrale un 27enne pregiudicato albanese, sorpreso mentre, all'interno del mezzanino della fermata della metropolitana Centrale FS della linea 2, cercava insistentemente di vendere a turisti e pendolari alcuni titoli di viaggio già vidimati. (Com)