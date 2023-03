Terrorismo: Gasparri (FI), giustificazioni magistratura francese offensive per vittime e famigliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "A un giorno di distanza suscita ancora amarezza e sconcerto, la decisione della magistratura francese di sottrarre i terroristi italiani alle condanne che, da tempo immemorabile, si sarebbero dovute eseguire. Si tratta di pericolosi assassini. Di autentici criminali. Le giustificazioni, addotte dalla Magistratura francese, sono offensive nei confronti delle vittime. I morti non hanno potuto avere un futuro con le loro famiglie. Di questi assassini, invece, ci si preoccupa proprio per la loro vita attuale. Una banda di autentici criminali. La Francia con questa errata impostazione, risalente ai tempi di Mitterrand, diventa il rifugio per criminali. Non si tratta di garibaldini in fuga per aver difeso la loro Patria. Si tratta di criminali comunisti che vengono protetti irresponsabilmente dalla Magistratura di un Paese che pure vanta tradizioni importanti nel campo del diritto e della legislazione. Sulla Francia ricade una grande vergogna. E quelli che indicavano Macron come modello dovrebbero guardare all'ordine pubblico devastato in Francia e a queste sentenze, che sono perfino peggiori di quelli delle punte più estreme della Magistratura italiana. Gli assassini in libertà sono una vergogna, dovrebbero stare in galera non nelle strade di Parigi". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI).(Rin)