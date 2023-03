Fisco: Confcommercio, bene riforma che vada in direzione crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo apprezzamento verso una prospettiva di riforma del sistema fiscale che persegua l’impulso alla crescita, il contrasto all’evasione, la semplificazione degli adempimenti e la certezza del diritto. Lo ha affermato il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Stoppani, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Finanze del Senato sui crediti d’imposta. “Apprezziamo - ha aggiunto - l’approccio complessivo del disegno di riforma e pensiamo sia difficile non concordare sul fatto che ci sia l’esigenza di rinnovare il sistema in positivo, cosa che può essere un fattore strategico per la crescita e la competitività del sistema”. Detto questo, nel progetto di riforma, “emergono anche complessità che richiedono un confronto con le parti sociali che sia continuo, seguendo un programma strutturato”. (Rin)