Veneto: Zaia, meritocrazia non guarda il genere ma premia i migliori

- È notizia di questi giorni che l'Ulss 3 Serenissima ha assunto, dopo la pandemia, 158 nuove dirigenti, portando il numero totale delle dirigenti donne a 660 accanto a 558 dirigenti uomini. Di queste oltre 50 professioniste negli ultimi anni hanno scalato le gerarchie. "Il sorpasso delle donne nel numero dei dirigenti in organico all'Ulss 3 veneziana è la prova che la meritocrazia da noi è un dato di fatto e rappresenta un importante messaggio etico nei confronti delle giovani generazioni. Voglio esprimere a tutto lo staff della struttura, composto in maggioranza da donne, la mia soddisfazione per i traguardi raggiunti grazie alla dedizione e alla professionalità dimostrate", ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "La sanità veneta è di grande qualità e in rapida innovazione. Stiamo lavorando con determinazione per costruire un futuro solido alla rete ospedaliera e territoriale, con una pianificazione che, mese dopo mese, rafforza organici, edilizia ed infrastrutture. In un momento dove alcune sfide, il reperimento di alcune figure professionali in primis, sono tutt'altro che scontate", ha concluso Zaia. (Rev)