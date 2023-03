Milano: La Russa (Aci), l'aumento di Area C è solo a vantaggio delle casse comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'aumento di Area C e la stretta su Area B "non è certamente il momento, quello non c'entra nulla con la sostenibilità, ma c'entra con le casse dei Comuni". Lo ha detto il presidente dell'Automobil Club Milano, Geronimo La Russa, a margine della presentazione a Milano del Festival della Mobilità Sostenibile che si terrà a Padova il prossimo 19 e 20 aprile. La Russa ha poi sottolineato che "oggi bisogna aiutare le famiglie, che sono già in difficoltà, quindi all'aumento di Area C direi proprio di no. Area B deve rimanere non a pagamento, e su questo credo anche il sindaco abbia detto che siamo d'accordo". "C'era stata un'accelerazione, ma ora bene così", ha concluso La Russa. (Rem)