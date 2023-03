Venezia: Zaia, possiamo essere ancora più attrattivi valorizzando ogni nostra opera d’arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi possiamo essere ancora più attrattivi se valorizziamo le nostre opere d’arte e tutto ciò che sono le nostre evidenze culturali, come ad esempio le ville venete. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione dell’incontro con il ministro alla Cultura Sangiuliano a Venezia. “Le opere culturali sono un punto che noi abbiamo in più rispetto ad altre comunità internazionali. Non è un caso che siamo i primi per turismo a livello italiano e tra le prime dieci realtà a livello internazionale. Non c’è cittadino del mondo che non nasca senza pensare di vedere almeno una volta Venezia” ha concluso Zaia. (Rev)