Sanità: Healthcare Insights su liste d'attesa, dati regionali disomogenei, ripensare raccolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Alessandro Venturi, direttore scientifico Osservatorio Hi e vicepresidente Fondazione The Bridge, “non basta prevedere attraverso una legge che i dati sulle liste d’attesa debbano essere resi pubblici, ma è necessario che ci sia una responsabilità politica che dia attuazione a quella legge. Se manca il dato, mancano le informazioni e non si genera conoscenza, di conseguenza diventa difficile tenere in piedi un organismo complesso come il nostro sistema sanitario. In questo Paese - ha spiegato - è giunto il momento di attuare una strategia politica che consenta di distillare informazioni e conoscenza dai dati sanitari, coniugando il sapere umano con le opportunità che le nuove tecnologie di machine learning oggi permettono”. Secondo Luisa Brogonzoli, coordinatrice Centro Studi Fondazione The Bridge: “Il Piano Nazionale di Ggoverno delle Liste di Attesa, ormai ampiamente scaduto e non ancora sostituito, è inadeguato e non garantisce la possibilità per i cittadini di ottenere un quadro veritiero sulle liste d’attesa. Ciò ci porta da una parte a bocciare il sistema, dall’altro a dover optare per un cambio di approccio a partire dalla prossima edizione della ricerca, rinunciando alla raccolta dei dati tramite accesso civico e rivolgendoci direttamente alla fonte delle informazioni, cioè ai Cup”. (segue) (Rer)