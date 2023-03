Pnrr: Rixi, ritardi colpa del governo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul Pnrr quello che non vorrei è che si dice che non riusciamo ad arrivare e allora nel frattempo analizziamo e blocchiamo tutto. Le due cose devono andare insieme. Non si può fermare la macchina, perché è comunque una macchina lanciata. Dall'altra parte, bisogna fare un'operazione verità, e su questo sono d'accordo con Fitto cioè dire esattamente come stanno le cose: è un dedalo e un ginepraio incredibile perché ci sono appalti finanziati in parte con il Pnrr, con l'Fsc, in parte con i fondi dello Stato, in parte con il fondo complementare. Diciamo che spesso c'è una burocrazia che si complica un po' la vita da sola, e poi ci sono i tempi di realizzazione delle opere per quanto riguarda il ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti che sono dei tempi tecnici, è chiaro che si è perso molto tempo e tempo ne rimane poco. Però io credo che il Paese se lo spingiamo dia i risultati migliori proprio nelle situazioni di emergenza. Gli appalti, soprattutto le opere, dovevano essere indirizzate su delle opere strategiche del Paese, molto interventi sono stati fatti a pioggia. Poi non lo si poteva dire, la stampa non l'ha detto perché quel governo era in qualche modo blindato. Quando si fanno delle operazioni come queste, bisogna cercare di mettere i soldi non su opere complesse, ma su opere semplici che abbiano tempi di realizzazione certi. Nel settore ferroviario, abbiamo una serie di opere, anche sull'alta velocità al sud, che hanno dei tempi di realizzazione che non sono compatibili con i tempi del Pnrr. C'è anche una responsabilità di chi ha promesso opere intorno al 2026, quando i tempi di realizzazione non sono compatibili. Una riprogrammazione va fatta, ma da lì a dire che si perderanno i soldi, o che si sposteranno le scadenze, secondo me, se si fa una cabina di regia, si semplificano alcune norme e si spostano alcune partite finanziarie su opere meno complesse, credo che il risultato lo si porti a casa. Questo non vuol dire non fare delle opere, vuol dire che finanziamo con il PNRR le opere che devono essere fatte entro il 2026 e non quelle che vengono fatte entro il 2029". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti, a "24 Mattino" su Radio 24. (Rin)