Pnrr: Conte, non sprecare un euro, governo nasconde polvere sotto al tappeto

- Sul rischio di perdere i fondi del Pnrr, “non un euro deve essere sprecato. Lo dobbiamo a noi stessi, alla memoria dei nostri morti, lo dobbiamo per la credibilità del Paese rispetto all’investimento di fiducia che ha avuto l’Europa nei nostri confronti”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa. Al governo “chiediamo massimo senso di responsabilità, non si butta polvere sotto al tappeto – ha sottolineato – aspettando che l’Europa ci dica che siamo in ritardo. Era successo già durante il governo di Mario Draghi”. “Ma anche il corrente governo, dopo i ritardi accumulati, fa finta di aver scoperto che siamo in ritardo. Lavoriamo ora – ha evidenziato – per fare in modo che nessun euro venga sprecato”. (Rin)