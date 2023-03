Libano: appello ministro Telecomunicazioni ad annullare sciopero dell'operatore Ogero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impiegati di Ogero, la compagnia pubblica di telecomunicazioni del Libano, “devono riprendere il loro lavoro e sospendere lo sciopero”. È l’appello lanciato dal ministro delle Telecomunicazioni uscente, Johnny Corm, durante una conferenza stampa. “Non sono disposto ad accettare che i libanesi siano isolati dal mondo esterno e privati della rete Internet a causa dello sciopero”, ha aggiunto Corm, “la questione dei salari dei dipendenti non è di mia competenza”. Secondo il ministro uscente, dunque, “l’unica soluzione è sostenere Ogero per evitare una crisi del settore”, che rappresenterebbe una “minaccia” dal punto di vista economico, sociale e della sicurezza. Corm, dunque, esorta gli organizzatori dello sciopero, iniziato lo scorso 24 marzo, ad assumersi la propria responsabilità: “Sapete che il vostro fascicolo oggi è sotto gli occhi del Consiglio dei ministri”, ha esclamato, rivolgendosi agli impiegati che hanno aderito alla protesta. Vale la pena ricordare che la compagnia pubblica Ogero fornisce la totalità della rete Internet del Libano, ragion per cui le interruzioni provocate dallo sciopero provocano seri disagi in tutti i settori economici e sociali del Paese. Nondimeno, gli impiegati della compagnia chiedono una rivalutazione dei salari e delle prestazioni e l’indicizzazione delle retribuzioni sul tasso di cambio del dollaro sul mercato parallelo. (Lib)