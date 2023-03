Roma: crolla balcone di villa a Lavinio, feriti due operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due operai sono rimasti feriti, questa mattina, nel crollo del balcone di una villa in via Macchiavelli a Lavinio. L'incidente è avvenuto alle 10:30 circa quando i due operai stavano effettuando lavori di ristrutturazione in un cantiere sottostante al balcone crollato. Balcone che, tra l'altro, non era interessato dal cantiere. Ferito in maniera seri ma non in pericolo di vita è un cittadino romeno di 52 anni trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. L'altro operaio, un cittadino italiano di 49 anni è stato trasportato all'ospedale di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio per le necessarie indagini sulle cause. (Rer)