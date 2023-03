Codice appalti: Rixi, affidamento diretto previsto in tutta Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In realtà è la stessa norma che esiste in tutta Europa, quindi io non capisco perché in Germania ed in Francia si possa fare mentre in Italia no". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti, a "24 Mattino" su Radio 24. "Il problema vero è che in Italia noi chiediamo la semplificazione e poi tutti si vogliono tutelare. Credo che come su una ristrutturazione di una casa da 150.000 euro un cittadino italiano si sceglie l'impresa senza fare una gara d'appalto internazionale. Non si capisce perché un Comune la debba fare, quando poi tanto prendono l'appalto le stesse aziende, perché nessuno fa 5.000 chilometri per andare a fare un appalto di 150.000 euro. E' chiaro che si responsabilizza la stazione appaltante che dovrà scegliere aziende che se hanno dei problemi con la mafia, ad esempio, deve farle certificare dalle prefetture, perché se no la responsabilità rimane il capo al sindaco. E' chiaro dunque che ci sono dei problemi. Però è anche vero che se c'è un'azienda che so che lavora bene, probabilmente quel lavoro, invece di metterci tre anni, che è la vita media di un lavoro di quel tipo, Ce ne mette sei mesi, vuol dire che in tre anni io faccio fare venti lavori invece che due. La prima volta che abbiamo visto la gara semplificata è stato per un appalto da 220 milioni che è il ponte San Giorgio a Genova. Lì c'è stata la certificazione di tutte le aziende, non c'è stata infiltrazione di mafia, non ci sono stati problemi sulla gestione del cantiere. Io non credo che quella può essere un'eccezione al livello nazionale perché qui stiamo parlando di importi piccoli. Il problema italiano, in realtà, vuole garantire la parità di accesso ai lavori sia alle aziende che sono in grado di farli, sia alle aziende che non sono in grado di fare quei lavori. Una buona parte dei lavori si ferma perché chi vince il lavoro non è poi in grado di farlo", ha concluso Rixi. (Rin)