5G: Rixi, è il futuro, Italia deve adeguarsi a livello europeo

- "Noi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le norme a livello internazionale. Almeno a livello europeo perché facciamo parte dello stesso mercato. Quindi questo crea dei trattamenti diversi sul territorio nazionale e caratterizza anche il fatto che noi siamo poco appetibili per alcuni investimenti di carattere tecnologico. Questi sono temi che riguardano anche la percezione della salute pubblica da parte dei cittadini che in Italia è da salvaguardare. Però io credo che il 5G sia il futuro del nostro Paese anche per la gestione intelligente delle nostre infrastrutture. Noi abbiamo più ponti e gallerie del resto di Europa, il 55 per cento dell'intero continente europeo, se noi non andiamo a digitalizzare una serie di processi, di controlli, di monitoraggi, noi non riusciremo mai ad avere una sicurezza, con tassi elevatissimi su tutta la nostra rete, così come non riusciremo ad avere un cablaggio reale delle gallerie sia ferroviarie, autostradali che stradali della nostra rete. Credo che il paese debba accettare le nuove tecnologie monitorando il fatto che la salute sia un bene di cui non possiamo fare a meno". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti, a "24 Mattino" su Radio 24.(Rin)