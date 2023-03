Speciale difesa: Usa, senatore blocca promozioni per ottenere revoca politiche pro-aborto del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Tommy Tuberville dell'Alabama ha rifiutato ieri di far cadere il suo ostruzionismo all'approvazione da parte del Senato di 160 promozioni nelle Forze armate, per contestare le politiche pro-aborto del dipartimento della Difesa. Tuberville chiede che il Pentagono revochi una serie di nuove politiche che concedono congedi retribuiti e rimborsi spese ai militari e ai loro familiari che intendano viaggiare in diversi Stati dell'Unione per abortire. Il Senato è solito approvare le nomine per le promozioni nelle Forze armate tramite votazioni a voce, ma l'ostruzionismo di Tuberville costringerà a più lunghe votazioni per appello nominale. Il segretario della Difesa, Lloyd Austin, ha criticato il senatore repubblicano, sostenendo che il blocco delle promozioni creerà un "effetto a cascata" negativo sulla prontezza delle Forze armate. (Was)