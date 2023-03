Speciale difesa: Ucraina, Zelensky, abbiamo ricevuto un sistema di difesa aerea inutilizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli Stati europei ha inviato all'Ucraina un sistema di difesa aerea non funzionante. Lo ha affermato in un'intervista ripresa dai media di Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, senza precisare di quale Paese si tratti. Allo stesso tempo, Zelensky ha accolto con favore l'aiuto dei Paesi partner, ma ha notato che alcune delle armi promesse non sono ancora state consegnate. "L'Ucraina ha bisogno di 20 sistemi Patriot per difenderci dai missili russi, ma anche questo potrebbe non essere sufficiente, dal momento che nessun Paese al mondo è stato attaccato da così tanti missili balistici", ha osservato Zelensky. (Kiu)