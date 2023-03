Diritti: Sala, registrazione figli famiglie omogenitoriali ferme per evitare il rischio di cancellazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano non sta interrompendo la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali per mancanza di coraggio. "Ma perché voglio evitare il rischio che le procure, in poche settimane, possano cancellare la registrazione. Ed è quello che sta accadendo a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto in una conferenza stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Ho avuto alcuni casi in cui ho deciso di procedere con la registrazione nel mese di dicembre, poi mi è stato chiesto di annullarla nel mese di febbraio. In Italia siamo fra le due sponde del fiume", ha aggiunto Sala. Il sindaco di Milano ha poi spiegato di aver parlato con i sindaci di altre città italiane, come Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino e Bari per confrontarsi sul problema. "Chiediamo al Parlamento di discutere di questi temi, per trovare una soluzione per la registrazione e anche per discutere sulla parità matrimoniale, che potrebbe essere un modo" perché tutto possa essere diverso, ha aggiunto. "Lo chiediamo al Parlamento, ma il motivo per cui sono qui è che abbiamo bisogno del vostro sostegno, ha detto ai rappresentanti dei gruppi politici di S&D, Verdi/Ale e Renew, presenti all'incontro. (Beb)