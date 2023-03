Roma: De Gregorio (Azione), confronti siano solo in sedi opportune, chat improponibili come tali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più volte ho ribadito l'urgenza di chiarire con un censimento se ad occupare gli alloggi popolari sono o meno gli assegnatari effettivi degli stessi, a riprova di quanto creda nella necessità di assicurare un tetto a chi ne ha realmente diritto. È evidente che le modalità che sono state utilizzate per questo scopo non possono certo considerarsi le più opportune. Così Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco. "Esistono, e non sono certo le chat, - aggiunge - canali ufficiali attraverso i quali Amministrazione Capitolina e cittadinanza possono discutere apertamente, confrontarsi anche davanti a posizioni divergenti e valutare ipotesi o progetti, cercando, nel rispetto delle norme e sulla base delle esigenze concrete, soluzioni condivise. Discutere di una tematica così delicata come quella del nuovo piano casa scambiandosi messaggini su WhatsApp piuttosto che servendosi della strada istituzionale, è inaccettabile".(Com)