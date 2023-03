Nucleare: in aumento il numero delle testate, crescita trainata da Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di testate nucleari operative in tutto il mondo è aumentato nel 2022, secondo i dati raccolti nel Nuclear Weapons Ban Monitor pubblicato dall'Ong norvegese Norsk Folkehjelp. Secondo l’analisi, l’aumento è dovuto in particolare alla produzione in tal senso di Russia e Cina. All'inizio del 2023, le nove potenze nucleari ufficiali e non ufficiali detenevano 9.576 testate nucleari pronte all'uso, equivalenti a "più di 135 mila bombe di Hiroshima", secondo il rapporto.(Res)