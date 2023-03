Tanzania-Usa: vicepresidente Harris attesa a Dar es Salaam, seconda tappa del tour africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il tour della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in Africa, che dopo aver concluso la prima tappa in Ghana raggiungerà oggi la Tanzania. Nel pomeriggio, Harris partirà alla volta di Dar es Salaam, dove domani incontrerà la presidente Samia Suluhu e parteciperà a una cerimonia di deposizione di ghirlande per commemorare l'attentato del 1998 all'ambasciata degli Stati Uniti, per poi incontrare gli imprenditori in un incubatore tecnologico e in uno spazio di co-working a Dar es Salaam. Venerdì 31 marzo la vicepresidente partirà quindi per Lusaka, in Zambia, dove incontrerà il presidente Hakainde Hichilema e annuncerà una serie di investimenti del settore pubblico e privato in tutto il continente nell’ambito degli sforzi per la resilienza climatica e la sicurezza alimentare. Infine, sabato primo aprile la Harris incontrerà a Lusaka leader imprenditoriali e filantropi, sia africani che statunitensi, per discutere di inclusione digitale e finanziaria nel continente, prima di fare ritorno a Washington domenica mattina. (Res)