Imprese: Papa Francesco a Confapi, sia rinovata attenzione ai valori della solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In occasione del Settantacinquesimo di fondazione di codesta Confederazione, il Sommo Pontefice rivolge un cordiale pensiero agli aderenti, esprimendo compiacimento per la significativa attività svolta in tanti anni al servizio della collettività. Nell’auspicare che la ricorrenza susciti rinnovata attenzione ai valori della solidarietà, ponendo al centro la dignità della persona, il Santo Padre assicura l’orante ricordo e volentieri invia la benedizione apostolica, pegno di ogni desiderato bene”. Questo il messaggio e la Benedizione Apostolica che il Santo Padre Francesco ha inviato in occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario di Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata. (Res)