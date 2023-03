Sardegna: nell'Isola 71mila posti di lavoro a rischio per l’automazione incontrollata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi possono rappresentare una grande opportunità per le imprese sarde, ma è necessario gestire il cambiamento in modo oculato. Secondo l’analisi di Confartigianato Imprese Sardegna, per ora, solo il 5 per cento delle piccole imprese italiane utilizza l’intelligenza artificiale per svolgere le proprie attività in modo più efficiente e preciso, quindi per migliorare i prodotti, organizzare le linee produttive, gestire i magazzini e incrementare i servizi offerti mentre il rischio automazione incontrollata, invece, metterebbe in pericolo oltre 71mila posti di lavoro che operano nelle realtà produttrici sarde. Il due dati emergono dalle ricerche realizzate dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sui “Pionieri dell’Intelligenza Artificiale nelle piccole imprese” e sul rischio automazione nelle imprese sarde e il relativo “sistema immunitario”. secondo i dati OCSE 2019 e ISTAT 2023. Ed è per toccare con mano gli effetti che queste due rivoluzioni potrebbero avere sulle imprese che Confartigianato Imprese Sardegna ha deciso di partecipare a Parigi al “Autonomy Paris”, evento mondiale sulla mobilità intelligente, con il VicePresidente Regionale Fabio Mereu. (segue) (Rsc)