Sardegna: nell'Isola 71mila posti di lavoro a rischio per l’automazione incontrollata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Confartigianato Sardegna, l’intelligenza artificiale è una importante possibilità per la crescita delle PMI e non solo per le grandi aziende. La percezione diffusa è che questa nuova tecnologia appartenga al futuro di molte realtà ma, questo il dato di fatto, e quindi il fattore frenante, mancano le professionalità altamente specializzate ovvero scarseggiano competenze e risorse. Come accadde agli inizi degli anni 90, all’affacciarsi di Internet, le aziende che non faranno investiranno da subito nell’IA, da qui a pochi anni rischieranno di uscire o sparire dal mercato. Alcuni settori devono, e dovranno, affrontare livelli di competitività talmente elevati che l’eliminazione di inefficienze avrà tanto valore per loro quanto il raggiungimento di maggiori capacità in tutti gli ambiti relativi alle proprie criticità operative (produzione, lettura del mercato, prontezza di reazione/risposta alle sollecitazioni sia interne che esterne, ecc.). Tutto questo perché la velocità del cambiamento nei processi, nella società, nelle relazioni, nell’economia e nelle tecnologie ha raggiunto livelli che sono al di là delle migliori capacità umane. “Una sfida, quella tra automazione e artigianalità – concludono Lai e Mereu - che le imprese sarde potranno affrontare solo investendo sulla formazione specifica, accrescendo le competenze richieste dal mercato (soprattutto per quanto riguarda i servizi alla persona), ma anche le competenze informatiche da abbinare a qualsiasi competenza”. (Rsc)