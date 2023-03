Cultura: nasce "Menorah-The game", il primo videogioco sulla presenza ebraica a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un videogioco per raccontare i 2000 anni di storia ebraica a Roma. Menorah - The Game è la caccia al tesoro virtuale che vede protagonisti due giovani ricercatori, Anna e Gavriel, sulle tracce di simboli e tradizioni che testimoniano la presenza millenaria della comunità ebraica nella Capitale. Promossa dalla Fondazione Museo ebraico di Roma, l'iniziativa è un tassello del progetto edutainment, che intende ripercorrere la storia ebraica attraverso il gioco, scoprendo luoghi, oggetti, e significati che si ritrovano oggi nel percorso del Museo di Roma. Prodotta dalla società "Golem Multimedia" e presentata dall'editore Shulim Vogelmann e dal giornalista David Parenzo, l'App è stata sviluppata in collaborazione con l'Associazione TuoMuseo, con il sostegno di Admiral gaming network (Agm). (segue) (Com)