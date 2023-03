Cultura: nasce "Menorah-The game", il primo videogioco sulla presenza ebraica a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione per il Museo Ebraico di Roma ha tra i suoi obiettivi la promozione, la conservazione, la valorizzazione, lo studio e la gestione dei beni che costituiscono il fondo del Museo. È, inoltre, impegnata nella costruzione e promozione di programmi di informazione e didattica, tramite studi, conferenze ed esposizioni nel settore dell'ebraismo. È proprio all'interno di questo percorso che si inserisce il primo videogioco creato per raccontare, in modalità "game", la storia della presenza ebraica a Roma, con il duplice intento di sensibilizzare l'opinione pubblica e, in particolare, il pubblico più giovane, rispetto all'epopea del popolo ebraico e, contestualmente, promuovere il Museo, anche per stimolare il flusso turistico del quartiere ebraico e della città di Roma. (segue) (Com)