Cultura: nasce "Menorah-The game", il primo videogioco sulla presenza ebraica a Roma (3)

- Scaricabile gratuitamente su App Store e Googleplay e compatibile per dispositivi, smartphone e tablet di ultima generazione, il gioco - della durata tra i 45 e i 60 minuti - è realizzato in formato 2D, con illustrazioni a colori, musiche, effetti sonori e sceneggiatura originali. Ruth Dureghello: "Vogliamo coinvolgere i più giovani stimolando maggiore conoscenza attraverso un progetto di eduteinment, in cui educazione e consapevolezza, si fondono con il divertimento e la stimolazione tipica delle modalità gaming. Una storia appassionante con due protagonisti alla ricerca della Menorah, il candelabro perduto, simbolo ebraico per eccellenza. Lungo la ricerca i giocatori avranno modo di apprendere usi e costumi ebraici e avvicinarsi alla millenaria storia ebraica a Roma." (Com)