Minà: assessore Sport Roma, iniziative in sua memoria al Pala Tiziano per riapertura

- Roma dedicherà a Gianni Minà delle iniziative in occasione della riapertura del Pala Tiziano. Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, nel corso della camera ardente di Gianni Minà aperta fino a questa sera in Campidoglio. Gianni Minà "è stata una persona che ha legato la sua storia a tanti personaggi, soprattutto dello sport. A settembre riapriremo il palazzetto dello sport di viale Tiziano a Roma con grande fatica, uno dei luoghi simbolo delle Olimpiadi del '60. Credo che quello possa essere un luogo dove immaginare delle iniziative per ricordarlo. Ad esempio delle mostre - ha sottolineato Onorato -, ma lo faremo anche tornare a essere il tempio non solo del basket e della pallavolo ma anche degli sport da contatto come il pugilato. Potrebbe essere anche il luogo giusto per studiare delle iniziative in suo onore". Gianni Minà "ha scelto Roma come città adottiva - ha concluso - e studieremo il modo più appropriato per ricordarlo e renderlo davvero eterno". (Rer)