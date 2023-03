Imprese: Camisa (Confapi), Pmi da 75 anni motore del sistema produttivo Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le piccole e medie industrie rappresentano "la forza più sana e costruttrice della nazione", oggi come nel 1947, anno in cui Confapi venne costituita: da 75 anni le imprenditrici e gli imprenditori portano avanti con coraggio le loro aziende, sono in grado di conoscere prima della politica gli orientamenti, le difficoltà, i punti di caduta e di crisi del sistema produttivo. Lo ha dichiarato il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, che in questo ruolo di 'vigili antenne' riconosciuto alle Pmi ha chiesto "anche all’attuale governo di ascoltarci come lo chiedevano gli imprenditori nel 1947”. Camisa ha aperto cosi i lavori all’Auditorium della Conciliazione, dove Confapi ha celebrato i suoi 75 anni, alla presenza dei ministri Adolfo Urso, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Numerosi i punti toccati da Camisa nel suo discorso, a partire dall’orario di lavoro. “Lavorare 40 ore in quattro giorni invece che cinque – ha detto – cambia poco. Altro discorso è se l’orario comporta un aggravio di costi per l’impresa: ora non ce lo possiamo permettere. In merito al salario minimo, poi, riteniamo che la contrattazione collettiva rappresenti uno strumento formidabile, da migliorare ma certo da preservare. Tutti i contratti dell’industria che Confapi sigla con Cgil, Cisl e Uil sono oltre la soglia minima ipotizzata. Bisogna agire, piuttosto, su quei contratti ‘pirata’, moltiplicatisi negli ultimi anni, e che sono stipulati da organizzazioni non rappresentative e che prevedono livelli retributivi largamente inferiori a quelli del settore di riferimento”. (segue) (Com)