Imprese: Camisa (Confapi), Pmi da 75 anni motore del sistema produttivo Paese (4)

24 luglio 2021

- Tra i punti trattati dal Presidente di Confapi anche l’export e la questione automotive. “La piccola e media industria – ha detto - contribuisce per il 48 per cento all’export complessivo del Made in Italy, che va difeso e tutelato. È questo il momento di guardare a nuovi mercati vicini e ancora inesplorati: ne stiamo discutendo nell’ambito della Cabina di regia per l’internazionalizzazione, coordinata dai Ministri Tajani e Urso, ai quali promettiamo di portare l’esperienza della piccola e media industria. Chi guarda e opera in mercati esteri ha bisogno di nuove misure a supporto, prime fra tutte linee di finanziamento mirate all’acquisto oppure all’anticipo sull’approvvigionamento delle materie prime come sostegno concreto alle esigenze di liquidità”. Per quanto riguarda l’automotive, infine, il presidente ha ribadito la posizione più volte espressa da Confapi. “Sosteniamo il Governo – ha detto - nella sua presa di posizione contro l’accordo in Europa per utilizzare gli e-fuel nella transizione e bocciare i biocarburanti sui quali molte delle nostre imprese hanno già puntato e che, oltretutto, sarebbero sicuramente più economici”. (Com)