Spagna: Sinistra Unita, importante partecipare all'evento candidatura della ministra Diaz

- Per il leader di Sinistra Unita (Iu) Enrique Santiago, l'evento del 2 aprile prossimo in cui è previsto il lancio della candidatura alla presidenza del governo spagnolo della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, è "importante" e "si sta lavorando affinché tutti possano partecipare" dato che "c'è tempo" per risolvere le discrepanze. Santiago lo ha dato al Congresso dei deputati, in relazione al prossimo evento di Sumar, per il quale Unidas Podemos sta condizionando la sua presenza alla firma previa di un accordo con Díaz per lo svolgimento di primarie aperte. Santiago ha evidenziato che l'evento di Madrid è una "grande festa", aggiungendo che ci sono quindi ancora mesi per risolvere le attuali divergenze nella futura coalizione alla sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe).La piattaforma Sumar ha sottolineato che non ci sono "problemi" a tenere questo processo aperto, ma ha chiarito che il quadro deve essere "multilaterale". (Spm)