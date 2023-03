Russia: fonti stampa, esercito ha ricevuto più di cento carri armati nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Russia hanno ricevuto più di cento carri armati nuovi che saranno utilizzati nella zona dell'operazione speciale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando una fonte riservata. In particolare, si tratta di carri armati T-90M, una versione modernizzata del modello T-90, nonché i carri armati T-72B3M. "Possiamo sicuramente dire che i T-90M e i T-72B3M sono superiori per caratteristiche di combattimento a quei carri armati, compresi quelli dei Paesi della Nato, che sono disponibili in Ucraina o le saranno forniti nel prossimo futuro", ha affermato la fonte.(Rum)