Roma: Bordoni (Lega), sindaco riferisca in Aula su racket case occupate e abusivi

22 luglio 2021

- Quanto emerge dalle inchieste giornalistiche sulle occupazioni di immobili a Roma e sulle organizzazioni e il comportamento degli abusivi, è molto grave. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e segretario romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, a proposito delle occupazioni di immobili a Roma. "La situazione sfugge di mano al sindaco, si tollera l’illegalità costituita e si dialoga con i suoi rappresentanti. Questo è inaccettabile. Il sindaco Gualtieri deve riferire in Aula Giulio Cesare, e in maniera dettagliata, su quanto accade a Roma sul fronte dell’emergenza casa, sulla presenza di un vero e proprio racket delle occupazioni. Le graduatorie devono essere rispettate, le case regolarmente e velocemente reperite e assegnate agli aventi diritto. Edifici e appartamenti non possono essere ridotti a proprietà di fatto di abusivi che lucrano e si arricchiscono sul bisogno delle famiglie più fragili nel totale disprezzo della legge", conclude Bordoni. (Com)