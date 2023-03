Fisco: Confindustria, intervenire su trattamento sanzionatorio crediti inesistenti e non spettanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ indispensabile un intervento normativo sul trattamento sanzionatorio, specie sul piano amministrativo: non è più rinviabile un intervento che faccia definitivamente chiarezza, specie con riguardo ai crediti imposta agevolativi, con una netta distinzione sull’utilizzo indebito del credito d’imposta, fra quelli inesistenti e quelli non spettanti”. Lo ha detto il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Finanze del Senato sui crediti d’imposta. “E’ fondamentale definire in una norma questa distinzione”, ha aggiunto. (Rin)