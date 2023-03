Regno Unito: rapporto, governo spende un terzo del budget per aiuti a richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il governo del Regno Unito ha speso 3,5 miliardi di sterline (3,9 miliardi di euro) in aiuti per sostenere i rifugiati e i richiedenti asilo, un terzo dell'intero budget annuale del Paese. È quanto emerso da un nuovo report della Commissione indipendente per l'impatto degli aiuti (Icai), che ha affermato che "l'incapacità del ministero dell'Interno di affrontare l'arretrato nella procedura di asilo e la concorrenza per la scarsità di alloggi" stava sottraendo denaro ai programmi di aiuti all'estero. Il rapporto afferma che l'aumento vertiginoso della spesa per i migranti all'interno del Regno Unito ha significato che "la capacità del Regno Unito di rispondere alle crisi globali e alle emergenze umanitarie è stata drasticamente ridotta". Precedenti rapporti parlamentari avevano avvertito che il governo deve affrontare i "fattori esterni che guidano la migrazione irregolare", compresi i cambiamenti climatici, i conflitti e i governi dittatoriali, piuttosto che "concentrarsi esclusivamente" sul tentativo di fermare l'immigrazione clandestina attraverso la Manica. (Rel)