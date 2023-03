Imprese: Meloni, Pmi motore diffuso nostra economia, patrioti del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piccola impresa “è il motore diffuso della nostra economia, della nostra società e della nostra cultura. Dico di più: il mondo che voi rappresentate costituisce l'identità, la tradizione e l'innovazione del tessuto produttivo italiano”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento in corso oggi a Roma in occasione dei 75 anni della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi). “Voi – ha proseguito Meloni – siete quelli che a me piace definire ‘i patrioti del lavoro’, perché con i vostri sogni, il vostro ingegno, la vostra creatività contribuite a fare dell'Italia la grande Nazione che è”. “Voi e i vostri collaboratori – ha aggiunto – siete una parte fondamentale della nostra economia reale, rappresentate la declinazione concreta del legame che unisce impresa, lavoro e territorio. Un legame che ha al centro l'imprenditore, la sua capacità di rischiare e innovare, di avere il proprio legittimo profitto e di garantire benessere sociale diffuso. Ma anche il lavoratore, quello che nelle piccole e medie imprese molto spesso non è solo un semplice dipendente ma è di fatto un vero e proprio collaboratore che partecipa al destino dell’azienda. Anche questo è un elemento fondamentale da ricordare”. (Rin)