Sanità: Cgil, presidente Rocca convochi sindacati

- In una nota, la Cgil di Roma e del Lazio scrive: "Nei primi 3 mesi del 2023, nel Lazio, 4 persone su 10 che hanno bisogno di effettuare un esame diagnostico con priorità B non riescono ad accedere alle cure nei tempi previsti dalla legge, ossia entro i 10 giorni". "Una situazione che in alcuni territori è ancora più grave. Nel mese di marzo nelle Asl di Roma 4, Roma 2, Frosinone, Roma 5 e Roma 6 le prestazioni effettuate rispetto alle prenotazioni non raggiungono il 60 per cento. È urgente che il presidente Rocca convochi le organizzazione sindacali sul Servizio Sanitario Regionale per mettere in campo tutte le azioni necessarie per il rafforzamento dei i servizi pubblici, l'aumento del personale, della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie e per l'abbattimento dei tempi di attesa", conclude. (Com)