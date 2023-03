Governo: Meloni, economia reale nostro “core business”, è sinonimo di sviluppo e posti lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si può dire che l’economia reale è il ‘core business’ della piccola e media impresa. Ma è anche il core business del governo, perché l’economia reale è per noi sinonimo di posti di lavoro, investimenti, sviluppo e significa creare ricchezza e benessere sul territorio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all'evento in corso oggi a Roma in occasione dei 75 anni della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi). “Il nostro lavoro, il lavoro che il governo sta cercando di fare, come ben sapete, è ispirato da un principio semplice: sono le aziende e non è lo Stato a creare ricchezza e occupazione, mentre è compito dello Stato mettere le aziende e i lavoratori nelle condizioni migliori per poter creare ricchezza e occupazione, garantendo le precondizioni necessarie per fare impresa”, ha aggiunto Meloni. (Rin)