Giustizia: Stefani (Lega), rivedere criteri di nomina delegati vendite giudiziarie

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "La riforma Cartabia ha introdotto nuovi criteri di nomina e permanenza dei delegati alle vendite giudiziarie negli elenchi formati dai vari Tribunali e, con la legge di Bilancio, le domande di iscrizione devono essere presentate anticipatamente, con scadenza il 31 marzo di quest'anno. Con la nuova norma, può presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che ha ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente, requisiti che precludono la possibilità di accesso a numerosi specialisti, soprattutto più giovani, a vantaggio di pochi favoriti. Attraverso un'interrogazione al ministro della Giustizia abbiamo sollevato tale problematica. Riteniamo sia più equo rivedere i criteri di nomina dei delegati e, magari, ripristinare quelli previgenti, mantenendo in vigore gli elenchi già formati". Lo afferma la senatrice Erika Stefani, capogruppo della Lega in commissione Giustizia, illustrando un'interrogazione. (Rin)