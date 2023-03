Lavoro: Camisa (Confapi), aiutare inserimento giovani partendo dalla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dei giovani è la categoria che più di ogni altra sta pagando le crisi del mercato del lavoro in Italia e al Sud in particolare. Per questo dobbiamo garantire un futuro ai nostri giovani e incentivare il lavoro femminile costruendo nuove politiche industriali senza sfasciare quanto di buono è stato fatto finora, sfruttando al meglio le nuove tecnologie per consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta in salute. Lo ha dichiarato il presidente di Confapi, Cristian Camisa, aprendo i lavori all’Auditorium della Conciliazione dove la Confederazione Italiana delle Pmi ha celebrato i suoi 75 anni. Per garantire un futuro ai giovani, ha detto Camisa, "è necessario che il mondo della scuola diventi più funzionale al sistema produttivo e agevoli l’assunzione di giovani da parte delle imprese, fornendo loro quelle competenze tecniche e professionali che sono il vulnus dell’attuale incontro tra domanda e offerta”.(Com)