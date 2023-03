Energia: l'Algeria investe sulla produzione di idrogeno da esportare in Europa entro il 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria sta investendo nella produzione di idrogeno verde e punta all'esportazione verso il mercato europeo, con un piano di 25 miliardi da investire entro il 2040. Lo ha dichiarato il direttore delle politiche algerine sull'Idrogeno e le energie alternative presso il Commissariato per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, Rabah Salami, in un'intervista alla radio nazionale algerina. Salami ha spiegato che il Paese nordafricano mira a venire incontro alle nuove esigenze del mercato europeo, che ha sviluppato "un primo piano per l'utilizzo dell'idrogeno verde stimato in 5,6 milioni di tonnellate entro il 2030, e con l'avvento della crisi ucraina tale piano è stato rivisto al rialzo, con l'aggiunta di ulteriori 15 milioni di tonnellate". Secondo Salami, attualmente "questa quantità non può essere prodotta in Europa, in particolare a causa della mancanza di spazio per la diffusione delle energie rinnovabili". Il direttore ha invece sottolineato che l'Algeria è il Paese mediterraneo con il maggiore potenziale per lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili, dal momento che non solo possiede spazi ampi per la produzione di idrogeno, infrastrutture per il trasporto, la produzione e la liquefazione del gas naturale, ma anche una lunga esperienza in questo ambito. Il funzionario ha aggiunto che le stime del "costo dell'idrogeno prodotto in Algeria tra il 2030 e il 2040 potrebbero raggiungere un dollaro al chilogrammo", precisando che si tratta di un costo "molto competitivo". (Ala)